Die Waltons

Eine zerrissene Familie (2)

Staffel 4Folge 19
Eine zerrissene Familie (2)

Die Waltons

Folge 19: Eine zerrissene Familie (2)

48 Min.

Das Haus der Waltons wurde durch einen Brand zerstört, und die Katastrophe hat Spuren hinterlassen: Die Familienmitglieder werden bei verschiedenen Nachbarn untergebracht, und Olivia macht sich Sorgen, dass ihre Familie daran zerbrechen könnte. Doch gemeinsam mit John und John-Boy macht sie sich an die Arbeit, um das Haus wieder aufzubauen. Unterdessen wird Musikhochschüler Jim-Bob, der bei den musikbegeisterten Baldwins lebt, wie ein Prinz behandelt ...

