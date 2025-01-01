Die Waltons
Folge 19: Eine zerrissene Familie (2)
48 Min.Ab 6
Das Haus der Waltons wurde durch einen Brand zerstört, und die Katastrophe hat Spuren hinterlassen: Die Familienmitglieder werden bei verschiedenen Nachbarn untergebracht, und Olivia macht sich Sorgen, dass ihre Familie daran zerbrechen könnte. Doch gemeinsam mit John und John-Boy macht sie sich an die Arbeit, um das Haus wieder aufzubauen. Unterdessen wird Musikhochschüler Jim-Bob, der bei den musikbegeisterten Baldwins lebt, wie ein Prinz behandelt ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH