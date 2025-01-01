Die Waltons
Folge 15: Die Autopanne
48 Min.
Olivia macht sich mit Jim-Bob und Elizabeth im Auto auf den Weg, um eine alte Freundin zu besuchen. Auf dem Weg dorthin platzt jedoch ein Reifen. Zwar bleiben die drei Insassen glücklicherweise unversehrt, doch können sie nun nicht mehr weiterfahren. Auf der Suche nach Hilfe laufen sie quer durch den Wald, verlieren sich dabei aus den Augen und verirren sich heillos. Die Familie zu Hause ist natürlich in größtem Aufruhr, als sie erfährt, dass die drei nicht angekommen sind ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
0
