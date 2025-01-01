Die Waltons
Folge 5: Richter Baldwin
43 Min.
In Walton's Mountain herrscht Aufregung, denn der Journalist Porter Sims, der einen Reiseführer über Virginia schreiben will, hat sein Eintreffen angekündigt. Einquartiert wird er bei den Baldwin-Schwestern, die ihn natürlich mit jeder Menge interessanter Geschichten versorgen. Hier stößt Sims auch auf die Aufzeichnungen von Richter Baldwin, die ihn schon bald nicht mehr loslassen. Seine Recherchen ergeben ein unerwartetes Bild des ehrenwerten Richters ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen