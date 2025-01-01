Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

WarnerStaffel 4Folge 23
Folge 23: Das alte Haus

43 Min.

Großmutter Ester kämpft gemeinsam mit den Baldwin-Schwestern gegen den geplanten Abriss eines alten Hauses in Walton's Mountain. Doch Konflikte in der Familie können nicht ausbleiben, denn ausgerechnet John erhält den Auftrag für den Abriss des Whitley-Hauses. Überdies soll John-Boy als Redakteur der örtlichen Zeitung über den Abriss berichten. Zum Glück hat Großvater Sam eine grandiose Idee, wie der Frieden in der Familie wieder hergestellt werden kann ...

