Die Waltons
Folge 24: John-Boy und die Zukunft
43 Min.
John-Boy bekommt die Chance seines Lebens: Er kann die "Jefferson Country Times" übernehmen. Einzige Bedingung ist, dass er für die Zeitungspresse 50 Dollar Anzahlung leistet - für John-Boy leider eine kaum einzulösende Voraussetzung. Doch er lässt nichts unversucht und nimmt einen Job als Busfahrkarten-Verkäufer an. Als er diesen ohne eigenes Verschulden wieder verliert, ist er verzweifelt. Er hat nicht mit der Güte des alten Zeitungsbesitzers gerechnet.
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen