Die Waltons

Das Versprechen

Staffel 9Folge 1
Das Versprechen

Die Waltons

Folge 1: Das Versprechen

47 Min.Ab 12

Mary Ellen gerät zunehmend in Sorge darüber, dass es keinen Arzt in Walton's Mountain gibt und dass ihre Familie somit erheblichen Risiken ausgesetzt ist. Die Krankenschwester denkt darüber nach, Medizin zu studieren und später selbst eine Praxis in ihrem Heimatort zu eröffnen. Als sie ihren Entschluss in der Klinik verkündet, stößt sie jedoch auf Unverständnis: Ihre Kollegen sehen keinen Sinn darin, dass eine Frau Ärztin werden will und reagieren mit Kritik ...

