WarnerStaffel 9Folge 14
Folge 14: Die Versöhnung

47 Min.

Die kleine Elizabeth leidet sehr unter der Trennung von ihren Eltern. Sie fühlt sich vernachlässigt und allein. Zudem scheinen ihre Geschwister keinerlei Interesse an ihr zu haben. Aus Sehnsucht nach ihren Eltern fasst sie schließlich den Entschluss, Olivia und John nachzufahren. Derweil streiten sich Corabeth Godsey und ihre Schwester um eine Perlenkette. Doch schon bald kommt es zu einer Versöhnung zwischen den beiden.

