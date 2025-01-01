Die Waltons
Folge 14: Die Versöhnung
47 Min.
Die kleine Elizabeth leidet sehr unter der Trennung von ihren Eltern. Sie fühlt sich vernachlässigt und allein. Zudem scheinen ihre Geschwister keinerlei Interesse an ihr zu haben. Aus Sehnsucht nach ihren Eltern fasst sie schließlich den Entschluss, Olivia und John nachzufahren. Derweil streiten sich Corabeth Godsey und ihre Schwester um eine Perlenkette. Doch schon bald kommt es zu einer Versöhnung zwischen den beiden.
Weitere Folgen in Staffel 9
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen