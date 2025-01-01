Die Waltons
Folge 15: Der große Schwarm
47 Min.
Rose bemüht sich weiterhin sehr um Stanley Perkins. Doch plötzlich erscheint eine Konkurrentin auf der Bildfläche: Zuleika Dunbar. Rose versucht mit allen Mitteln, Zuleika auszuschalten. Um ihr äußeres Erscheinungsbild noch attraktiver zu gestalten, verordnet sie sich sogar eine strenge Diät. John Boy kehrt endlich nach Hause zurück und muss sich nun überlegen, was er weiter mit seinem Leben anfangen möchte.
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH