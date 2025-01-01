Die Waltons
Folge 5: Die Vorahnung
47 Min.Ab 12
Cindy wird von schlimmen Albträumen gequält - eines Nachts erscheint ihr Ben als eine Art Geist im Haus. Sie spürt instinktiv, dass er in großer Gefahr ist; und tatsächlich erhält sie kurze Zeit darauf die Nachricht, dass er in japanische Kriegsgefangenschaft geraten ist. Zur gleichen Zeit hält John-Boy sich als Kriegskorrespondent in Paris auf. Hier macht er die Bekanntschaft einer zielstrebigen jungen Französin, in die er sich heftig verliebt ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH