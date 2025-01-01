Die Waltons
Folge 2: Ein echter Freund (1)
Johns Mitarbeiter Harley Foster soll eine Lieferung außerhalb der Stadt übernehmen. Während er unterwegs ist, muss sich John mit Vorurteilen und Rufschädigung seitens seiner Mitbürger auseinandersetzen: Diese halten nämlich Harley für einen entflohenen Sträfling, der vor einiger Zeit des Mordes angeklagt wurde, aber aus der Haft entkommen konnte. Die Gerüchteküche in Walton's Mountain brodelt - doch John hält es für ausgeschlossen, dass Harley ein Verbrecher ist ...
