Die Waltons
Folge 9: Geliebte Freiheit
47 Min.Folge vom 15.04.2024
Nach langem Warten ist es endlich so weit! Jim Bob und sein Freund Jody Foster werden aus der Armee entlassen. Sofort kehren sie nach Waltons Mountain zurück und werden mit offenen Armen empfangen. Doch die beiden haben sich verändert. Es fällt ihnen sehr schwer, sich wieder an das zivile Leben zu gewöhnen und Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Dann geraten sie auch noch mit dem Gesetz in Konflikt ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Warner Bros. Entertainment GmbH