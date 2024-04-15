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Die Waltons

Geliebte Freiheit

WarnerStaffel 9Folge 9vom 15.04.2024
Geliebte Freiheit

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Die Waltons

Folge 9: Geliebte Freiheit

47 Min.Folge vom 15.04.2024

Nach langem Warten ist es endlich so weit! Jim Bob und sein Freund Jody Foster werden aus der Armee entlassen. Sofort kehren sie nach Waltons Mountain zurück und werden mit offenen Armen empfangen. Doch die beiden haben sich verändert. Es fällt ihnen sehr schwer, sich wieder an das zivile Leben zu gewöhnen und Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Dann geraten sie auch noch mit dem Gesetz in Konflikt ...

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