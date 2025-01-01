Die Waltons
Folge 11: Liebe auf den ersten Blick
47 Min.Ab 6
Mary Ellen muss bei einem Autounfall Erste Hilfe leisten und lernt hierbei den sympathischen Jonesy kennen. Jonesy und Mary Ellen verlieben sich Hals über Kopf ineinander und beschließen schon kurz darauf zu heiraten. Doch kurz nachdem Mary Ellen Jonesys Antrag angenommen hat, erscheint eine Fremde auf der Bildfläche, die behauptet, Mary Ellens Mann sei noch am Leben ... Unterdessen belebt der Frieden den Alltag in Walton's Mountain: Jason öffnet wieder das Dew Dropp Inn.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH