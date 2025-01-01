Zum Inhalt springenBarrierefrei
47 Min.Ab 12

Bei Mary Ellen haben sich ihre Freundin Laurie und deren Ehemann Kenny einquartiert. Doch Kenny hat sich sehr verändert, seit er aus dem Krieg heimgekehrt ist. Immer häufiger betrinkt er sich, wird aggressiv und schlägt auch seine Frau. Als sich die Situation zuspitzt, verschanzt er sich mit einer Waffe in Mary Ellens Haus. Die Waltons versuchen alles, um eine friedliche Lösung des Konflikts zu erreichen ...

