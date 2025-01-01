Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Verzweiflungstat

WarnerStaffel 9Folge 20
Verzweiflungstat

Verzweiflungstat

Die Waltons

Folge 20: Verzweiflungstat

47 Min.Ab 12

Noch kurz vor seinem Tod verfügt Rance, dass seine minderjährige Enkelin Sissie sein Haus erben soll. Doch das Erbe ist an eine harte Bedingung geknüpft: Sissie soll einen Mann aus Walton's Mountain heiraten, wie es schon lange Brauch ist. Mary Ellen, die als Gemeindeschwester den alten Rance bis zuletzt betreut hat, ist entsetzt. Sie tut alles, um diese Hochzeit zu verhindern. Doch der Bräutigam Job besteht auf seinem Recht ...

