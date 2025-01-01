Die Waltons
Folge 18: Das sechste Gebot
47 Min.
Vollkommen unvorbereitet findet Corabeth einen alten Liebesbrief an ihren Mann Ike. Obwohl er bereits mehrere Jahre alt ist, fühlt sie sich tief verletzt und betrogen. Sie will sich sogar deswegen von ihm scheiden lassen. Ike hingegen treffen die Vorwürfe aus heiterem Himmel. Völlig überrascht vom Verhalten seiner Frau muss er nun versuchen, sie wieder zurückzugewinnen. Und er tut wirklich alles, um ihr seine Liebe zu beweisen ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH