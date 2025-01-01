Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Ein echter Freund (2)

WarnerStaffel 9Folge 3
Ein echter Freund (2)

Folge 3: Ein echter Freund (2)

47 Min.Ab 6

Als in Walton's Mountain die Gerüchte nicht abreißen, dass Johns Freund Harley Foster ein aus der Haft entflohener Mörder sei, beschließt John, Harley zu helfen: Da dieser gerade wegen einer Lieferung unterwegs ist, stellt John sich an seiner Stelle der Polizei zur Verfügung. Als Harley davon erfährt, kehrt er sofort zurück und liefert sich seinerseits aus. Nun beschließt John, einen Brief an Präsident Roosevelt zu schreiben, in dem er um Harleys Entlassung bittet ...

Warner
