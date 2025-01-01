Die Waltons
Folge 22: Nostalgie
47 Min.
Es herrscht Party-Stimmung in Walton's Mountain. Die Baldwin-Schwestern bereiten eine große Feier mit allen ihren alten Freundinnen vor. Natürlich schwelgen sie dabei in gemeinsamen Erinnerungen. Sie haben jede Menge Einladungen verschickt, und jetzt warten sie gespannt auf Antworten. Doch sie bekommen keinerlei Reaktionen, niemand will kommen. Aber die Bewohner von Walton's Mountain ersinnen einen liebenswerten Notplan.
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen