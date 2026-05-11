In größter Not sieht er seine Chance zum Sieg! Auf zum Gegenangriff, Goku!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 26: In größter Not sieht er seine Chance zum Sieg! Auf zum Gegenangriff, Goku!
23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Freezer scheint Goku in seiner neuen Form haushoch überlegen zu sein, doch Goku bleibt zuversichtlich und erklärt Freezer, dass er eine Schwachstelle habe. Und diese zeigt sich tatsächlich schon bald.
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG