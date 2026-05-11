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Dragon Ball Super

In größter Not sieht er seine Chance zum Sieg! Auf zum Gegenangriff, Goku!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 26vom 11.05.2026
In größter Not sieht er seine Chance zum Sieg! Auf zum Gegenangriff, Goku!

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Dragon Ball Super

Folge 26: In größter Not sieht er seine Chance zum Sieg! Auf zum Gegenangriff, Goku!

23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Freezer scheint Goku in seiner neuen Form haushoch überlegen zu sein, doch Goku bleibt zuversichtlich und erklärt Freezer, dass er eine Schwachstelle habe. Und diese zeigt sich tatsächlich schon bald.

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