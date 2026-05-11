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Dragon Ball Super

Die Erde explodiert?! Die entscheidende Kamehameha!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 27vom 11.05.2026
Die Erde explodiert?! Die entscheidende Kamehameha!

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Dragon Ball Super

Folge 27: Die Erde explodiert?! Die entscheidende Kamehameha!

23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Goku hat die Schwachstelle des Goldenen Freezer erkannt und hätte ihn besiegen können, doch plötzlich schoss ihm Sorbet mit einer Laserpistole in den Rücken. Nun kann Freezer seine Rachepläne doch noch vollziehen - doch gerade, als er Goku töten will, schaltet sich Vegeta ein ...

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