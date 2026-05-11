Die Erde explodiert?! Die entscheidende Kamehameha!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 27: Die Erde explodiert?! Die entscheidende Kamehameha!
23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Goku hat die Schwachstelle des Goldenen Freezer erkannt und hätte ihn besiegen können, doch plötzlich schoss ihm Sorbet mit einer Laserpistole in den Rücken. Nun kann Freezer seine Rachepläne doch noch vollziehen - doch gerade, als er Goku töten will, schaltet sich Vegeta ein ...
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Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG