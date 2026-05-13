Auf zu Meister Zuno! Fragt nach dem Verbleib der Dragon Balls!Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 31: Auf zu Meister Zuno! Fragt nach dem Verbleib der Dragon Balls!
23 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Bulma versucht mit Hilfe eines Radars, die Super Dragon Balls im siebten Universum aufzuspüren. Dafür müsste sie jedoch bis ins Zentrum vordringen - kein leichtes Unterfangen. Bulma greift deshalb auf Plan B zurück und macht sich gemeinsam mit Jaco auf den Weg zu Lord Zuno, um ihn um Hilfe zu bitten. Doch der ist die nächsten sieben Jahre erstmal nicht zu sprechen ...
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG