Alarm am BratpfannenbergJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 27: Alarm am Bratpfannenberg
21 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 6
Nach dem Kampf gegen Piccolo kommt Goku mit Chichi am Schloss des Rinderteufels an. Endlich wollen beide ihre Hochzeit planen. Doch dann bricht ein Erdbeben aus, Chichis Vater kann sich nicht aus dem brennenden Schloss retten.
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Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation