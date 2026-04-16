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Dragonball

Ein Ende mit Schrecken

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 26vom 16.04.2026
Ein Ende mit Schrecken

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Dragonball

Folge 26: Ein Ende mit Schrecken

21 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Goku sieht wie der sichere Verlierer aus und liegt schwer verletzt am Boden. Piccolo bereitet alles für seinen entscheidenden Schlag vor. Gott will sich opfern, weil durch seinen Tod auch Piccolo sterben würde. Aber Goku will das nicht annehmen.

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