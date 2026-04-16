Dragonball
Folge 26: Ein Ende mit Schrecken
21 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Goku sieht wie der sichere Verlierer aus und liegt schwer verletzt am Boden. Piccolo bereitet alles für seinen entscheidenden Schlag vor. Gott will sich opfern, weil durch seinen Tod auch Piccolo sterben würde. Aber Goku will das nicht annehmen.
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Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation