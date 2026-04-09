Kein guter Tag für YamchuJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 16: Kein guter Tag für Yamchu
21 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Kuririn kämpft verzweifelt gegen Beelzebub, muss aber einsehen, dass er keine Mittel gegen den Sohn Piccolos findet. Anschließend muss auch Yamchu eine bittere Lektion lernen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation