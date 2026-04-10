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Dragonball

Son-Goku packt aus

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 18vom 10.04.2026
Son-Goku packt aus

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Dragonball

Folge 18: Son-Goku packt aus

21 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Zunächst sieht es im Duell so aus, als wäre Tenshinhan schneller als Goku. Dann bittet dieser um eine Pause und legt insgesamt 100 Kilo an Trainingsgewichten ab, die er in seiner Ausrüstung versteckt hatte. Kein Wunder, dass er plötzlich viel schneller ist. Doch einen Angriff hat Tenshinhan noch parat ...

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