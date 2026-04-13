Dragonball
Folge 19: Auf dem Weg ins Finale
21 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Tenshinhan versucht seinen letzten Trick: Er teilt seinen Körper in vier Teile mit insgesamt zwölf Augen. Mit dieser Taktik scheint er auch Erfolg zu haben. Findet Goku eine Schwachstelle oder muss er sich geschlagen geben?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation