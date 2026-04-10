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Dragonball

Der Freundschaftskampf

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 17vom 10.04.2026
Der Freundschaftskampf

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Dragonball

Folge 17: Der Freundschaftskampf

21 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 12

Yamchu hat erneut keine Chance gegen seinen Gegner. Doch Goku hat so eine Ahnung, dass sich dahinter kein Mensch verbirgt, sondern Kami in menschlicher Gestalt. Anschließend muss Goku selbst gegen seinen Freund Tenshinhan im zweiten Halbfinale in den Ring ...

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