Eine Lektion in FairnessJetzt kostenlos streamen
Dragonball
Folge 24: Eine Lektion in Fairness
21 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Im Kampf gegen Goku wächst Piccolo auf solch eine unglaubliche Größe, dass Goku auf eine Idee kommt: Er fliegt in den Rachen seines Gegners und kann so Gott befreien, der sich in Piccolos Körper befand.
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Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation