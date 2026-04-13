Dragonball
Folge 20: Duell der Giganten
19 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
Nachdem sich Shen gegenüber Goku als Gott zu erkennen gibt, tritt er selbst gegen Piccolo an. Doch der Kampf verläuft alles andere als geplant. Am Ende muss Gott an einen Ort fliehen, der eigentlich für Piccolo vorgesehen war ...
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Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation