Dragonball
Folge 25: Aus und vorbei
21 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Jetzt scheint es im Duell zwischen Goku und Piccolo keine Grenzen mehr zu geben. Piccolo zerstört das gesamte Stadion, in dem der Kampf stattfindet. Aber Goku gibt sich einfach nicht geschlagen ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation