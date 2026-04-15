Dragonball
Folge 23: Ein Gegner in XXL
21 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Im Finale zwischen Goku und Piccolo geht es längst um mehr als den Turniersieg. Der Kampf geht hin und her, doch dann packt Piccolo einen neuen, riesigen Trick aus ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5: Bird Studio/Shueisha, Toei Animation