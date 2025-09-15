Eine schrecklich nette Familie
Folge 1: Die magische Sieben
23 Min.Ab 6
Al Bundy steht ein nervender Besuch ins Haus: Auf Peggys Cousine Ida Mae und deren Mann Zemus ist er vorbereitet. Doch die beiden bringen ihren fünfjährigen Sohn namens Sieben mit. Sieben hat alle schlechten Eigenschaften seiner Eltern geerbt. Wenig später gehen Ida Mae und Zemus Zigaretten holen - und verschwinden. Schlimm genug, dass die Bundys jetzt mit dem unmöglichen Kind dasitzen. Doch dann nennt der Bengel Al auch noch Daddy!
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland