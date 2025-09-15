Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sony PicturesStaffel 7Folge 20
23 Min.Ab 12

Al kann nicht einschlafen, weil Peggy ihn wieder einmal mit dem Einfordern ehelicher Pflichten belästigt. Er flüchtet auf die Couch und döst ein. Im Schlaf tätschelt er ein Hinterteil - im Glauben, es handle sich um Peggys Allerwertesten. Doch in Wirklichkeit streichelt er einen Einbrecher, der in das Haus eingedrungen ist. Er wacht erschreckt auf und schlägt den Dieb nieder. Wenig später hat er eine Klage am Hals ...

Sony Pictures
