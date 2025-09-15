Eine schrecklich nette Familie
Folge 14: Al fährt angeln
23 Min.Ab 6
Al freut sich auf seinen Angelurlaub. Doch Peggy will mitkommen - und lädt auch Marcy ein, die gerade Zoff mit Jefferson hat. Im Ferienhaus zieht Al sich sofort auf sein Zimmer zurück. Zwischen Peggy und Marcy bricht ein gewaltiger Streit aus, der die ganze Woche anhält. Unterdessen amüsieren sich zu Hause Kelly, Bud und Jefferson mit Marcys Kreditkarte. Peggy und Marcy fahren als gute Freundinnen wieder heim, und Al bleibt zufrieden zurück. Da bricht ein Schneesturm los ...
