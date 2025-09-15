Eine schrecklich nette Familie
Folge 4: Al oben-ohne
23 Min.Ab 6
Weil Peggy die Ersparnisse ausgegeben hat, die für die Hypothekenzahlungen gedacht waren, muss Al einen Nebenjob annehmen. Er bekommt eine Stelle als Barkeeper in einer Oben-ohne-Bar. Er ahnt allerdings nicht, dass dies eine Frauenbar ist - und er oben ohne bedienen muss. Doch Al macht sich so gut, dass er unversehens zum Schwarm seiner weiblichen Gäste wird. Als Peggy Zettel mit Telefonnummern fremder Frauen findet, verlangt sie von Al, dass er den neuen Job aufgibt.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland