Eine schrecklich nette Familie
Folge 8: Kellys neuer Job
23 Min.
Rechnungen belasten den Bundy-Haushalt - also spendet Al eine doppelte Menge Blut. Anschließend vertritt er die seltsame Meinung, dass auch die übrigen Familienmitglieder zum Budget beitragen könnten. Peggy hat ein gutes Argument dagegen: In ihrer Familie hat noch keine Frau gearbeitet. Kelly ist bereit, mit dieser weiblichen Tradition zu brechen und nimmt eine Stelle als Bedienung an. Ein Gutes hat das: Sie bringt die Essensreste aus dem Restaurant mit nach Hause.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland