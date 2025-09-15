Eine schrecklich nette Familie
Folge 9: Altrocker
23 Min.
Al ist Verkäufer des Monats geworden und hat als ersten Preis ein Erster-Klasse-Ticket nach Hawaii für eine Person gewonnen. Doch Peggy hat sein Ticket in Standby-Tickets für die ganze Familie umgetauscht - aus der Traum! Aber dann sieht er, wie der Altrocker John Sebastian ohne Ticket im Warteraum der Ersten Klasse verschwindet. Mit Perücke versucht Al, als Axl Bundy zu den Musikern Richie Havens, Spencer Davis, Robby Krieger, Mark Lindsay und Peter Noone zu gelangen ...
Eine schrecklich nette Familie
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland