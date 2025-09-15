Eine schrecklich nette Familie
Folge 19: Die Altenspiele
23 Min.
Al ist entsetzt: Um in den Genuss der Seniorenermäßigung zu kommen, hat Peggy an der Kinokasse behauptet, er sei 65 Jahre alt - und die Kassiererin hat nicht daran gezweifelt. Doch dann wird ihm klar, dass man als Senior Geld sparen kann. Er macht sich als Rentner zurecht und erschleicht sich einen Seniorenausweis. Als er zu den Sportspielen der Senioren eingeladen wird, sieht er sich schon als Sieger ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland