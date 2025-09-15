Eine schrecklich nette Familie
Folge 17: Du bist mein Herzblatt
23 Min.Ab 12
Samstagabend: Bud ist frustriert, weil er wieder kein Mädchen abbekommen hat. Um sein Selbstwertgefühl zu schonen, will seine Familie freundlicherweise am nächsten Samstag so tun, als sei Sonntag. Doch Bud fällt nicht darauf herein. Dann passiert eine Sensation: In der Fernseh-Kuppelshow sucht die hübsche Candy ausgerechnet ihn aus, und Bud wird in die nächste Show eingeladen ...
