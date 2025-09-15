Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eine schrecklich nette Familie

Begrabt mich neben Fuzzy

Sony PicturesStaffel 7Folge 10
Begrabt mich neben Fuzzy

Begrabt mich neben FuzzyJetzt kostenlos streamen

Eine schrecklich nette Familie

Folge 10: Begrabt mich neben Fuzzy

23 Min.Ab 6

Al sieht sich einen alten Western im Fernsehen an. Zufrieden stellt er fest, dass sein Lieblingsschauspieler Fuzzy McGee immer noch fest im Sattel sitzt. Kurz darauf wird die Nachricht eingeblendet, dass Fuzzy unlängst verstorben ist. Das veranlasst Al, über sein eigenes bisheriges Leben nachzudenken. Dann steht sein Entschluss fest: Er verkündet, dass er neben Fuzzy und dessen Maultier begraben werden will. Ehefrau Peggy protestiert lautstark - vergeblich.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Eine schrecklich nette Familie
Sony Pictures
Eine schrecklich nette Familie

Eine schrecklich nette Familie

Alle 11 Staffeln und Folgen