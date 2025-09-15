Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine schrecklich nette Familie

Wer küsst die Braut?

Sony PicturesStaffel 7Folge 13
Wer küsst die Braut?

Eine schrecklich nette Familie

Folge 13: Wer küsst die Braut?

23 Min.Ab 12

Die Bundys sind zur Hochzeit von Cousin Jimmy eingeladen. Während Peggy Al mit ihren Kleidersorgen nervt, lässt sich Bud von Kelly Anmachtipps geben. Vor der Feier verschwinden die Brautjungfern, um sich in schwarze Lederminiröcke zu kleiden. Als ein fremdes Mädchen Bud nach den anderen fragt, probiert er seine Anmache aus. Mit Erfolg: Die zwei landen im Bett. Dann erst erfährt er, wer das Mädchen ist: die Braut! Und der Bräutigam ist ein psychopathischer Ex-Häftling ...

