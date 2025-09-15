Manneskraft, die Freuden schafftJetzt kostenlos streamen
Eine schrecklich nette Familie
Folge 22: Manneskraft, die Freuden schafft
23 Min.Ab 12
Al enttäuscht seine Frau wieder einmal: Er bringt den ehelichen Beischlaf innerhalb weniger Sekunden hinter sich. Am Tag danach schüttet Peggy Marcy frustriert ihr Herz aus. Diese erzählt es Jefferson, und bald lacht die ganze Nachbarschaft über Al. Also ruft er seine früheren Eroberungen an und bekommt von jeder Frau die Bestätigung, dass er früher ein wilder Hengst gewesen sei. Und das hat Folgen - auch für Peggy ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eine schrecklich nette Familie
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland