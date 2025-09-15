Eine schrecklich nette Familie
Folge 24: Wer klaut hier mein Auto?
23 Min.Ab 6
Al Bundys alter Dodge ist geklaut worden. Al ist empört: Die Versicherung will ihm 50 Dollar auszahlen. Jefferson weiß Rat: Im Kofferraum könnten ja einige Wertgegenstände gelegen haben. Nun geben die Bundys von der Mona Lisa bis zu einer Stradivari so ziemlich alles an, was wertvoll ist. Schließlich beträgt ihre Forderung mehrere Millionen Dollar. Als man ihnen 25.000 Dollar bietet, wird der Fund des Wagens gemeldet ...
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1987
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland