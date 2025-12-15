Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Späte Gerechtigkeit

Paramount GlobalStaffel 4Folge 1
Späte Gerechtigkeit

Elementary

Folge 1: Späte Gerechtigkeit

42 Min.Ab 12

Nach seinem Rückfall in die Drogensucht ist Sherlocks Zukunft als Berater des NYPD ungewiss - und ebenso Watsons. Während er darauf wartet, ob ihn der Staatsanwalt sogar ins Gefängnis steckt, kann er sich glücklicherweise mit einem neuen Fall ablenken: Jonathan Bloom, der verdächtigt wird, drei Frauen getötet zu haben, bittet Sherlock um Hilfe. Er gesteht zwei Morde, doch mit dem Verschwinden seiner Frau will er nichts zu tun haben - der Detektiv soll ihren Tod aufklären.

