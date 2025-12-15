Elementary
Folge 1: Späte Gerechtigkeit
42 Min.Ab 12
Nach seinem Rückfall in die Drogensucht ist Sherlocks Zukunft als Berater des NYPD ungewiss - und ebenso Watsons. Während er darauf wartet, ob ihn der Staatsanwalt sogar ins Gefängnis steckt, kann er sich glücklicherweise mit einem neuen Fall ablenken: Jonathan Bloom, der verdächtigt wird, drei Frauen getötet zu haben, bittet Sherlock um Hilfe. Er gesteht zwei Morde, doch mit dem Verschwinden seiner Frau will er nichts zu tun haben - der Detektiv soll ihren Tod aufklären.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
