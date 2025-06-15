Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Herz blutete blau

sixxStaffel 4Folge 7
Folge 7: Das Herz blutete blau

42 Min.Ab 12

Die Überreste des ehemaligen FBI-Agenten Robert Underhill werden in einem Holzhäcksler gefunden. Holmes und Watson erfahren, dass er im Ruhestand noch ungelöste Fälle bearbeitete, so wie den von Mina Davenport: Im Alter von zehn Jahren wurde sie gekidnappt und tauchte kürzlich als 20-Jährige wieder auf. Die Ermittler erkennen bald jedoch, dass die junge Frau, die nun bei den Davenports lebt, nicht die entführte Mina sein kann. War Underhill dem Betrug auf die Schliche gekommen?

