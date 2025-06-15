Elementary
Folge 11: Im Reich der Toten
42 Min.Ab 12
In der Leichenhalle der Gerichtsmedizin kommt es zu einer Explosion, die von einer Bombe verursacht wurde, die in einem der toten Körper versteckt war. Holmes und Watson glauben zunächst, dass die Todesursache einiger Gangmitglieder vertuscht werden sollte. Doch dann stößt Sherlock auf den ungeklärten Tod einer jungen Frau, deren Überreste dort ebenfalls lagerten. Offenbar wollte ihr Mörder seine Spuren mit Gewalt verwischen. Joan wird indes von Detective Cortes um Hilfe gebeten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren