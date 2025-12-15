Elementary
Folge 13: Pilzkultur
42 Min.Ab 12
Nach dem Genuss halluzinogener Pilze sterben der berühmter Botanikprofessor Joseph Ballantine und fünf seiner Studenten. Sherlock ist davon überzeugt, dass jemand sie mit einem hochkonzentrierten Gift ermordet hat. Gemeinsam mit Watson nimmt er zunächst Ballantines Kollegen Alston C. Harper ins Visier. Die Pilze, aus denen das Gift gewonnen wurde, stammen allerdings aus der Zucht von Ballantines ehemaliger Studentin Charlotte König - auch sie wurde getötet ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren