Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Der letzte Anruf

sixxStaffel 4Folge 8vom 20.10.2025
Der letzte Anruf

Der letzte AnrufJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 8: Der letzte Anruf

38 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Ellen Jacobs wird in ihrem Auto mit einer Plastiktüte erstickt. Die Tatsache, dass es keine Einbruchspuren an ihrem Wagen gibt, sowie eine Mailbox-Nachricht für ihren Mann Ernie lassen darauf schließen, dass sie ihren Mörder kannte. Sherlock und Watson nehmen zunächst Ernie und den Mann, mit dem das Opfer eine Affäre hatte, ins Visier. Doch der Tathergang erinnert auch an einen Serienmörder, der seit Jahren im Gefängnis sitzt. Wie sich herausstellt ist Ellen dessen Tochter.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen