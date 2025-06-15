Elementary
Folge 4: Das Skelett meiner Frau
42 Min.Ab 12
Watson und Holmes untersuchen die Umstände, unter denen die Forscherin eins Fruchtbarkeitslabors verschwand. An ihrem Arbeitsplatz finden sie die vermisste Abby Campbell bald wieder - zumindest das, was von ihr übrig geblieben ist: Der Mörder hat ihr Skelett präpariert. Je mehr die Ermittler über das Privatleben der krebskranken Frau erfahren, desto mehr Verdächtige entdecken sie. Watson versucht indes herauszufinden, warum eine Polizeibeamtin ihr nachstellt.
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
