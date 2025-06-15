Elementary
Folge 17: Du hast mich, wer hat dich?
42 Min.Ab 12
Ein Mann im Kostüm des bekannten Comichelden Midnight Ranger wird erschossen aufgefunden. Hinter der Maske steckte Mike Stratton, der auf eigene Faust in den Straßen der Stadt für Recht und Ordnung sorgte. Eine Spur führt Sherlock und Watson zu einem Erben von Midnight Rangers Erfinder. Doch auch andere Möchtegern-Superhelden stehen unter Verdacht ... Watson stellt indes für Morland Nachforschungen an: Er vermutet einen Maulwurf in seinem Büro.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren