Elementary
Folge 18: Bereit oder nicht
39 Min.Ab 12
Der Arzt Vincent Bader wird seit zwei Wochen vermisst. Seine Frau glaubt, dass er mit einer anderen Frau verschwunden ist, doch für Sherlock und Watson stellt sich die Sache bald anders dar: Von der mutmaßlichen Geliebten erfahren sie, dass Bader illegal Medikamente an Dealer verkaufte. Dann wird seine Leiche in einem Bunker gefunden. Bader war ein sogenannter Prepper, jemand, der sich auf das Überleben bei einer Katastrophe vorbereitet ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
